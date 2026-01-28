Ha tentato la classica truffa del finto incidente, ma questa volta il piano è fallito. Un uomo che si spacciava per carabiniere è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere caduto nella trappola organizzata proprio dall’anziana che aveva cercato di ingannare.

Il primo contatto è avvenuto telefonicamente sull’utenza fissa dell’abitazione. Il sedicente militare raccontava che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che servivano soldi e gioielli per risolvere la situazione. Un copione purtroppo noto nelle truffe agli anziani, ma che questa volta non ha funzionato.

La trappola con il 112 e l’intervento della polizia

L’anziana ha capito subito che si trattava di un raggiro, anche perché la figlia era in casa con lei. Ha quindi finto di credere alla storia, ma nel frattempo ha chiesto aiuto al 112. Gli agenti del commissariato Porta Pia sono intervenuti rapidamente, entrando nell’appartamento senza farsi notare.

Seguendo le indicazioni telefoniche del truffatore, la donna ha continuato a recitare la parte, simulando di preparare quanto richiesto e fornendo tutte le informazioni necessarie per far arrivare l’uomo fino alla porta di casa.

Arrestato falso carabiniere: accuse di tentata truffa aggravata

Quando il malintenzionato si è presentato per ritirare denaro e gioielli, ha trovato ad attenderlo i poliziotti. Per il finto carabiniere, un 56enne originario di Napoli, sono scattate le manette. L’accusa è di tentata truffa aggravata.