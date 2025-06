I carabinieri hanno diffuso le immagini dell’arresto dell’assassino di Denisa Maria Adas, la donna romena di 30 anni scomparsa a Prato tra il 15 e il 16 maggio. Il corpo della vittima è stato ritrovato giorni dopo in una zona isolata di Montecatini Terme, nascosto tra i rovi nei pressi di un casolare abbandonato, in condizioni che non hanno lasciato dubbi sulla natura violenta della sua morte.

In manette è finito un uomo di 32 anni, anch’egli romeno, considerato dagli inquirenti il principale sospettato del delitto. Le indagini proseguono per chiarire movente e dinamica dell’omicidio.