Lo scorso martedì, una donna cinese di 47 anni, che la stampa inglese ha soprannominato “la regina delle cripto”, è stata condannata a 11 anni di carcere nel Regno Unito. Zhimin Qian è infatti accusata di aver truffato oltre 120mila persone in Cina per un bottino di 5 miliardi di sterline (5,7 miliardi di euro) in Bitcoin. Il suo arresto è avvenuto lo scorso aprile, ma solo di recente la polizia britannica ha rilasciato le immagini del blitz: gli agenti hanno fatto irruzione nella casa in affitto a Londra, dove hanno trovato computer portatili contenenti una fortuna in bitcoin.

Il video dell’arresto

Prima del suo arresto, Zhimin Qian è sempre riuscita a sfuggire alle autorità conducendo una vita agiata e soggiornando in hotel di lusso in tutta Europa. Secondo quanto stabilito dai pubblici ministeri, la donna acquistava gioielli e orologi di pregio, mentre gestiva uno schema piramidale che ha attirato più di 128mila persone a investire nella sua attività tra il 2014 e il 2017. Dopo il suo arrivo nel Regno Unito, e durante un’indagine pluriennale, la polizia britannica ha sequestrato 61mila bitcoin per un valore di oltre 5 miliardi di sterline: un record per i reati legati alle criptovalute. La donna si è poi dichiarata colpevole a settembre di aver acquisito e posseduto illegalmente la criptovaluta.