A Daytona Beach, in Florida, due agenti di polizia hanno trasformato una normale segnalazione in un momento di pura comicità. Dopo aver ricevuto una chiamata per la presenza di un’iguana che si aggirava tranquillamente tra le case del quartiere, i due poliziotti sono intervenuti per “fermare” l’insolito intruso.

Il video pubblicato sui social mostra gli agenti che, tra risate e battute, mettono in scena un finto arresto del rettile, trattandolo come se fosse un vero sospetto. Alla fine della simpatica messa in scena, il filmato si chiude con una foto segnaletica dell’iguana, accompagnata da un elenco di “accuse” ironiche: “disordine pubblico” e “resistenza all’arresto”. L’iniziativa ha rapidamente fatto il giro del web, strappando sorrisi e commenti divertiti da parte degli utenti.