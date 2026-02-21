Clamorosa caduta multipla, ieri venerdì 20 febbraio, durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina. Tre le atlete finite sul ghiaccio anche la campionessa azzurra Arianna Fontana.

Ad aver avuto la peggio è stata la polacca Kamila Sellier che nello scontro in pista ha riportato un vistoso taglio sul volto provocato dal pattino dell’americana Santos. L’atleta ha perso molto sangue ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari a bordo pista che l’hanno portata via in barella dal Forum di Assago.

La Sellier si è provocata una frattura dello zigomo che richiederà un intervento chirurgico ma il suo occhio, secondo quanto raccontato dal capo missione Konrad Niedźwiedzki, è salvo. Subito dopo la caduta si era temuto che potesse perderlo.