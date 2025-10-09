Lo scorso 7 ottobre l’auto del presidente dell’Ecuador Daniel Noboa è stata attaccata da un gruppo di manifestanti in una città nel sud del Paese. Questo attacco al corteo presidenziale rientra in un contesto di forti proteste, che hanno portato a uno sciopero delle comunità indigene in segno di contestazione contro l’aumento del prezzo del gasolio. “Cinquecento persone si sono avvicinate al convoglio e hanno cominciato a lanciare pietre. In seguito sul veicolo su cui era il presidente sono stati trovati chiari segni di proiettili”, ha dichiarato alla stampa la ministra dell’Ambiente Inés Manzano.

Il video dell’attacco

Il video girato in uno veicoli del convoglio è stato diffuso dalla presidenza ecuadoriana. Le immagini mostrano l’interno dell’auto, il rumore dei sassi, un finestrino che si incrina e una voce che grida: “Abbassate la testa!”. In altri filmati girati all’esterno si vedono i manifestanti che lanciano pietre e bastoni contro i veicoli. La ministra Manzano, che parlato di segni di proiettili sulla carrozzeria, ha sporto denuncia per “tentato omicidio del presidente”. Le autorità ipotizzano infatti l’uso di armi da fuoco, ma non ci sono conferme al riguardo: le verifiche tecniche sui danni al veicolo del presidente sono ancora in corso.

Il presidente Noboa è rimasto illeso e ha proseguito il suo viaggio, partecipando poco dopo a un evento pubblico a Cuenca dove ha condannato “atti inaccettabili nel nuovo Ecuador”. Queste manifestazioni contro l’abolizione dei sussidi al diesel hanno già provocato un morto, decine di feriti e numerosi arresti.