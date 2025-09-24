Il video dell’attacco di un gruppo di orche ad una barca a vela al largo del Portogallo
Un gruppo di orche ha attaccato una barca a vela a largo delle coste portoghesi, causando gravi danni. L’episodio si è verificato a circa dieci miglia nautiche da Costa da Caparica, a sud di Lisbona, come riportano i media locali.
Le immagini condivise da Lisa Strand Festervoll, membro dell’equipaggio della Nova Vida, mostrano il timone dell’imbarcazione fuori controllo mentre un’orca colpisce lo scafo. Nonostante i tentativi dei marinai di dissuadere i cetacei mettendo la barca in retromarcia, il timone danneggiato impediva qualsiasi manovra efficace, costringendo l’imbarcazione a girare in tondo.