Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì 21 luglio presso l’area di servizio La Macchia Est, lungo il tratto ciociaro dell’autostrada del Sole, tra i caselli di Anagni (Frosinone) e Colleferro (Roma). Una Renault Clio nera, con motore termico, ha improvvisamente preso fuoco mentre era parcheggiata nei pressi della zona ristorazione, a pochi metri da alcune colonnine per la ricarica elettrica.

Le fiamme si sono propagate in pochi secondi, avvolgendo completamente l’auto, che è andata distrutta. I presenti si sono allontanati rapidamente per evitare conseguenze. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Frosinone, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.