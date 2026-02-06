Grave incidente a Los Angeles, dove un’automobile si è schiantata contro un supermercato nel quartiere di Westwood causando almeno tre morti e sei feriti. A riferirlo sono state le autorità locali, intervenute sul posto poco dopo mezzogiorno. Secondo quanto comunicato dalla portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco, Lyndsey Lantz, tre persone hanno perso la vita sul colpo, mentre i paramedici hanno soccorso diversi feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche.

Le immagini trasmesse dalle televisioni locali mostrano una berlina argentata completamente all’interno del punto vendita, situato su Westwood Boulevard, con gravi danni alla struttura. Dai primi accertamenti è emerso che alla guida dell’auto ci fosse una donna, ma al momento non è stato chiarito se la conducente sia tra le vittime o tra i feriti. Prima di terminare la sua corsa contro il supermercato, il veicolo avrebbe investito un ciclista, aggiungendo ulteriore gravità alla dinamica dell’incidente.

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha espresso il proprio cordoglio in una dichiarazione pubblicata su X, affermando: “Il mio cuore è con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti dallo schianto mortale al 99 Ranch Market a Westwood questo pomeriggio”. La sindaca ha inoltre ringraziato i soccorritori per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.