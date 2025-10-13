Un grave incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte, si è verificato nel porto di Procida durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata. Poco prima delle 13:30, un’auto con a bordo due adulti e un bambino si è ribaltata improvvisamente a causa del repentino abbassamento del portellone della nave, restando capovolta sopra di esso. Le immagini diffuse mostrano il veicolo rovesciato mentre i soccorritori intervengono rapidamente.

Secondo una prima ricostruzione, il movimento anomalo del traghetto avrebbe causato la discesa improvvisa del portellone, cogliendo di sorpresa il conducente e facendo perdere il controllo dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri di Procida. Tutti i passeggeri sono stati soccorsi e visitati: nessuno ha riportato ferite.