Lo scorso 17 febbraio, mentre percorreva la corsia centrale della I-5 a Sacramento, in California, un uomo ha ripreso con la propria dashcam un drammatico incidente. Le immagini mostrano un’auto che precipita improvvisamente da un cavalcavia, schiantandosi poi sull’autostrada trafficata.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

“Tutto è accaduto al rallentatore e ho visto un’auto cadere. Quella macchina si sarebbe potuta schiantare davvero su chiunque di noi”, ha affermato Kyman Jeung, il testimone che ha ripreso la scena. Dall’impressionante video registrato, infatti, si nota come l’auto coinvolta abbia sbandato rapidamente sul cavalcavia, precipitando in seguito sulle corsie sottostanti. Fortunatamente, l’incidente, che poteva trasformarsi in tragedia, non ha coinvolto nessuna delle macchine che in quel momento percorrevano l’autostrada.

L’arrivo tempestivo dei soccorsi ha inoltre evitato che la situazione peggiorasse. Un tratto dell’autostrada è stato chiuso rapidamente, una classica misura adottata in questi casi per permettere assistenza e rimuovere le auto danneggiate. L’autista al volante dell’auto precipitata, che naturalmente ha avuto la peggio, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Intanto, è stata avviata un’indagine dalle forze di polizia locali, che hanno esaminato le telecamere di sorveglianza e ascoltato i testimoni per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.