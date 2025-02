Momenti di grande tensione durante la seconda tappa dell’Étoile de Bessèges, una corsa ciclistica a tappe in Francia. A circa 17 km dal traguardo, un’auto è improvvisamente entrata sul percorso di gara provenendo da una strada secondaria non presidiata.

Le immagini televisive dall’alto mostrano il tentativo disperato del conducente di fare marcia indietro per evitare il peggio, ma la manovra non è bastata a prevenire il caos. Il gruppo di ciclisti, lanciato ad alta velocità, non ha potuto evitare l’impatto, provocando una caduta collettiva che ha coinvolto numerosi atleti. Diversi corridori sono finiti a terra, riportando ferite di varia gravità.