Un evento straordinario si è verificato a pochi chilometri dalle coste di Tenerife: un esemplare di melanoceto, noto anche come “diavolo nero”, è stato avvistato in acque superficiali, lontano dal suo habitat naturale nelle profondità degli oceani tropicali e subtropicali.

A filmare l’incredibile scena è stato il fotografo naturalista David Jara Boguñá, che ha dichiarato: “Potrebbe trattarsi del primo avvistamento al mondo di un esemplare adulto in pieno giorno e in acque superficiali. Si tratta di un pesce leggendario che poche persone hanno avuto il privilegio di osservare vivo”.

Le cause di questo insolito avvistamento non sono ancora chiare. Secondo alcune ipotesi avanzate da un’organizzazione non governativa, il pesce potrebbe essere stato colpito da una malattia o trascinato in superficie da una corrente ascendente. Un’altra possibilità è che l’animale stesse fuggendo da un predatore. In ogni caso, il “diavolo nero” è una specie che raramente si avvicina alla superficie, rendendo questo incontro ancora più eccezionale.