La Sicilia orientale è stata colpita da una fortissima ondata di maltempo. Pioggia da Messina a Siracusa, con Catania e la sua provincia che hanno subito i danni maggiori. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi. Qui alcune auto, senza passeggeri a bordo, sono finite in mare. Sotto una pioggia battente, gli automezzi sono stati trascinati dalla furia dell’acqua.

Fiume esonda e invade una casa, pompieri soccorrono automobilisti bloccati in auto

Ad Aci Sant’Antonio, i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto in via Aldo Moro, dove sono intervenuti anche per liberare alcune persone rimaste intrappolate in un supermercato completamente allagato. Ad Acireale, una persona è stata soccorsa in un’abitazione allagata in via Rocco Chinnici. I vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo anfibio ad Altarello, un’altra frazione di Riposto, dove un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un’abitazione che ospita quattro persone, due delle quali disabili.

Catania come Valencia

In provincia di Catania, nella giornata di oggi, mercoledì 13 novembre, si sono ripetute le scene recentemente viste a Valencia, con auto trascinate dalla furia dell’acqua, automobilisti intrappolati nelle loro vetture e salvati dai vigili del fuoco. Il nubifragio che ha colpito la fascia ionica etnea ha raggiunto i 500 mm di pioggia in 12 ore.

Numerose anche le case allagate, con persone messe in salvo dai soccorritori. Le copiose precipitazioni hanno determinato più di 60 interventi da parte dei pompieri del comando provinciale di Catania. Gli interventi hanno riguardato il soccorso a persone, danni vari, servizi di assistenza, dissesti statici e il recupero di autovetture e veicoli. Attualmente non risultano dispersi.

Problemi anche sull’autostrada A18, che è stata chiusa per allagamenti. Sulla Messina-Catania, al chilometro 56, tra Fiumefreddo e Giarre, diverse auto sono rimaste bloccate nell’acqua.