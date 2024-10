Il video delle due signore che salgono in taxi e credono di essere a Padova, ma sono a Milano

Due donne entrano in un taxi a Milano e chiedono di essere portate in corso Stati Uniti a Padova. Il tassista, sorpreso, non trova la destinazione sul navigatore e le passeggeri si stupiscono, affermando che è vicino e che i tassisti di solito sanno dove si trova. La situazione diventa comica quando, dopo aver cercato, l’autista rivela loro di trovarsi a Milano Rogoredo, lasciando le donne incredule. Questo siparietto è stato catturato in un video che è diventato virale sui social media, mostrando il divertente malinteso e la confusione delle turiste.