Le Freccie Tricolore dell’Aeronautica Militare hanno reso omaggio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una manovra unica e spettacolare: hanno disegnato in cielo i 5 cerchi olimpici con le scie di fumo bianco.

Il video di questa vera e propria eccellenza italiana è stato diffuso dal Ministero della Difesa. Gli aerei della pattuglia acrobatica si muovono in sincronia perfetta nel cielo e le scie di fumo bianco disegnano i cerchi.

Il ministero, nell’accompagnare il video, scrive: “I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 stanno regalando grandi emozioni e le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare, da sempre ambasciatrici nel mondo dell’eccellenza italiana e orgoglio della Difesa, hanno voluto rendere omaggio con una manovra unica e spettacolare a questo importante appuntamento che vede il nostro Paese al centro dell’attenzione mondiale”.