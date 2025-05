In rete ha suscitato grande curiosità un video che mostra un cielo spettacolare sopra la città di Indianapolis, negli Stati Uniti, ripreso il 16 maggio scorso. Le immagini, condivise sui social, hanno fatto interrogare molti utenti sull’autenticità della scena: si trattava davvero di un fenomeno atmosferico o era frutto dell’intelligenza artificiale?

A chiarire il dubbio è intervenuta direttamente Liz Legge, autrice della ripresa, che ha confermato la veridicità del filmato. Le particolari formazioni nuvolose visibili nel cielo sono note come “mammatus” (o “mammellari”) e si formano in condizioni precise: quando l’aria nei bassi strati è molto umida e in quota prevale l’assenza di vento. Il risultato è un cielo spettacolare e dall’aspetto quasi surreale.