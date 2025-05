A Wageningen, nei Paesi Bassi, si è celebrata la cerimonia per ricordare l’anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Le celebrazioni sono state però caratterizzate dalle proteste dei manifestanti pro-Palestina, che hanno contestato la posizione del governo olandese su Gaza, ritenuta fin troppo ambigua.

Il video delle proteste

Il primo ministro olandese Dick Schoof, dopo aver acceso il tradizionale Fuoco della Liberazione tra i cori dei manifestanti, si è spostato sul palco, dov’erano presenti anche il premier polacco Donald Tusk e il sindaco della città Floor Vermeulen. Al termine del discorso di Schoof, un fumogeno è esploso sul palco principale. La sicurezza è intervenuta immediatamente, scortando il premier Tusk. La polizia ha arrestato cinque manifestanti, mentre sulla contestazione è stata aperta un’indagine.

Pochi istanti prima, alcuni manifestanti pro-Palestina avevano cercato di avvicinarsi al podio da cui stava parlando il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans. Schoof, costretto poi a spostarsi all’interno per un’intervista, ha criticato duramente la manifestazione: “Speravo che avremmo celebrato la Liberazione con un po’ più di dignità, sia ieri che oggi. È una vergogna usare ricorrenze come la Liberazione o il Giorno della Memoria per portare avanti altre questioni”. Sulla contestazione, è intervenuto anche il leader dell’estrema destra Geert Wilders, azionista di maggioranza dell’attuale coalizione, che ha commentato su X: “Date loro un biglietto di sola andata per Gaza”.