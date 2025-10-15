Questa mattina a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del gip per otto uomini coinvolti in due rapine avvenute tra il 23 febbraio e il 21 marzo 2024. Le misure cautelari disposte prevedono sette custodie in carcere e un arresto domiciliare.

I soggetti coinvolti, sette italiani e un cittadino serbo, sono accusati di rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia e ricettazione in concorso, contestati a vario titolo dalla Procura di Milano.

Le rapine e il modus operandi

Per entrambi i colpi gli inquirenti hanno individuato lo stesso schema criminale. Nella prima rapina, ai danni di un laboratorio orafo in via Lodovico il Moro, tre uomini vestiti con capi e segni distintivi della polizia locale hanno simulato l’arresto di un quarto complice in abiti civili. Approfittando della fiducia insita nella divisa, hanno minacciato il titolare e la dipendente con una pistola, legato i loro polsi con fascette da elettricista e sottratto gioielli grezzi e oro lavorato per un valore di circa 100mila euro. Infine, hanno chiuso a chiave le vittime nei locali prima di allontanarsi.

La seconda rapina ha seguito lo stesso modus operandi in una gioielleria, dove i rapinatori hanno costretto il titolare ad aprire la cassaforte, appropriandosi di denaro contante e gioielli per circa 45mila euro.