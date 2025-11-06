A Roma, in un’operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati sgomberati due dei tre edifici occupati da famiglie latino-americane in via Eudo Giuglioli in zona Cinecittà. Gli occupanti, nel settembre 2024 erano stati allontanati dall’ex Hotel Cinecittà in cui vivevano illegalmente 200 persone e si erano spostati di pochi metri occupando delle case di proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo.

Roma, sgomberati gli appartamenti occupati dai latinos

Le attività di sgombero si sono svolte “all’insegna del senso di umanità rivolto agli occupanti, ai quali è stata data l’opportunità di recuperare le proprie masserizie e di lasciare le unità abitative indebitamente impegnate da tempo”, sottolinea una nota della Polizia in cui si evidenzia che l’intervento è stato funzionale anche alla esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo da parte dei Carabinieri emesso dall’autorità giudiziaria.

Complessivamente, all’interno dei due edifici coinvolti, sono state censite ed identificate 33 persone, tutte di origine straniera e prevalentemente peruviana, di cui 11 minori. Dieci persone sono state accompagnate nell’Ufficio immigrazione della Questura.

Durante lo sgombero sono stati trovati cellulari, un machete ed una piccola quantità di oggetti in oro. L’operazione è stata preceduta da una “meticolosa opera della Sala operativa sociale del Comune di Roma, tesa al reperimento di soluzioni alloggiative alternative a beneficio delle fasce deboli presenti all’interno delle strutture, e rappresenta ancora una risposta al trend finalizzato al ripristino della legalità del diritto di proprietà con importanti ricadute anche sulle condizioni di vivibilità dell’area cittadina interessata”. Tutti gli occupanti hanno però rifiutato l’assistenza proposta dal comune di Roma.

Le abitazioni erano già state sgomberate il 24 giugno ma erano state nuovamente occupate una settimana dopo abbattendo i muri di contenimento eretti. Ad essere stati liberati sono quattro appartamenti al civico 12 e quattro al civico 22. Ci sono altre otto unità abitative ancora occupate che saranno sgomberate in una seconda fase.

Nell’ex hotel Cinecittà avevano trovato rifugio molti borseggiatori. Nella struttura avvenivano continuamente risse, accoltellamenti, spaccio di droga e aggressioni. Dopo lo sgombero delle oltre duecento persone, la calma era durata poco dato che, come rilevato dalla Polizia, la presenza degli occupanti in via Eudo Giuglioli aveva generato “dinamiche rilevanti sotto il profilo della sicurezza della zona, anche sfociate in segnalazioni da parte dei cittadini residenti negli stabili limitrofi”.