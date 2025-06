Attimi di terrore nella Clay Township, in Michigan, quando un elicottero ha perso il controllo e si è ribaltato durante una manovra di atterraggio a pochi metri dal Cabana Blue Lakefront Sports Bar and Grill, un ristorante molto frequentato in estate. Un video diffuso sui social mostra il velivolo scendere in modo instabile su un campo vicino al locale, prima che le pale del rotore urtassero il terreno, facendo capovolgere l’elicottero su un fianco.

A bordo c’erano quattro persone, tutte soccorse tempestivamente e trasportate in ospedale con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell’ordine. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente, che solo per un caso fortuito non ha coinvolto clienti o personale del ristorante.