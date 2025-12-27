Il vulcano Etna torna protagonista sul finire del 2025 con una fase di attività particolarmente intensa. Il più grande vulcano attivo d’Europa sta dando vita a un’eruzione stromboliana continua e vigorosa, concentrata soprattutto nel cratere di Nord-Est. Da qui si osservano frequenti lanci di materiale incandescente, che in alcuni casi ricade lungo i fianchi del cono, accompagnati da un’emissione significativa di cenere vulcanica. La nube eruttiva, spinta dai venti in direzione nord-est, ha causato ricadute di cenere anche a Taormina, lungo la costa ionica del Messinese.

Nel corso della notte sono state registrate esplosioni stromboliane anche al cratere Bocca Nuova, con proiezioni di materiale incandescente alte diverse decine di metri. Il livello di allerta Vona si avvicina al massimo ed è attualmente contrassegnato dal colore arancione. L’Etna è costantemente monitorato dall’Ingv-Osservatorio etneo di Catania, che segnala un tremore vulcanico su valori elevati e in lieve aumento. Al momento non si registrano rischi per popolazione e abitazioni, ma resta fondamentale mantenere prudenza e rispettare le indicazioni delle autorità e delle guide specializzate.