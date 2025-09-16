Sulla Marmolada, a oltre 3.000 metri di quota, un escursionista ha attirato l’attenzione percorrendo un sentiero vicino al ghiacciaio su un monociclo elettrico. Protetto da casco e attrezzatura, l’uomo ha compiuto manovre spericolate tra altri visitatori, raggiungendo anche velocità sostenute. La scena non è sfuggita ai ricercatori del Museo di Geografia dell’Università di Padova, presenti per monitorare l’area, che hanno ripreso l’impresa diffondendo un video sui propri canali ufficiali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Museo di Geografia Unipd (@museogeografia)

La clip ha scatenato un acceso dibattito online: c’è chi considera la performance una spettacolare evoluzione degli sport estremi e chi invece la giudica un gesto irrispettoso nei confronti di un luogo fragile e simbolico. I ricercatori hanno preso posizione netta, ricordando: “Nel 2024, con il nostro Manifesto per un’altra Marmolada, abbiamo proposto di trasformare la Marmolada in un modello di sviluppo sostenibile, non certo in un palcoscenico per esibizioni come questa”.