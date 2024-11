Il motore del nuovo razzo giapponese Epsilon S ha preso fuoco durante un test di combustione, generando preoccupazioni sui progressi del programma spaziale giapponese. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti né danni all’ambiente circostante. L’evento si è verificato presso il centro spaziale di Tanegashima, situato nel sud-ovest del Giappone, all’interno di un’area riservata.

Dinamica dell’incidente

L’incendio è stato seguito da un’esplosione, con pennacchi di fumo bianco visibili nell’area del test. La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), responsabile dello sviluppo del razzo, ha avviato un’indagine approfondita per comprendere le cause dell’incidente. Si tratta del secondo fallimento consecutivo per l’Epsilon S, un razzo di nuova generazione il cui debutto ufficiale era stato pianificato per il prossimo anno.

Un progetto cruciale per il Giappone

Il segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi ha sottolineato l’importanza strategica del progetto Epsilon S per l’autonomia spaziale del Giappone. “Lo sviluppo di razzi di punta come l’Epsilon S è fondamentale per garantire l’indipendenza tecnologica del nostro Paese nel settore spaziale”, ha dichiarato Hayashi durante una conferenza stampa. Ha inoltre assicurato che JAXA condurrà un’indagine approfondita e adotterà tutte le misure necessarie per evitare simili incidenti in futuro.