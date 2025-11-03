Il post-partita di Hellas Verona-Inter non è stato segnato solo dalle polemiche arbitrali, ma anche da un episodio clamoroso avvenuto negli studi di Sky Sport 24. Durante il servizio dedicato alla vittoria dei nerazzurri, un fuorionda ha catturato le esultanze di alcuni giornalisti dietro le quinte al momento dell’autogol decisivo di Martin Frese, al 95°. Il video, circolato rapidamente sui social, ha generato un’ondata di indignazione tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno contestato la mancanza di professionalità in un contesto che dovrebbe mantenere imparzialità assoluta. A rilanciare la notizia è stato il giornalista Franco Ordine, che ha diffuso il filmato sul suo profilo X, contribuendo ad amplificarne la portata mediatica.

La reazione del direttore e le conseguenze

Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, è intervenuto con fermezza, prendendo immediati provvedimenti. Secondo quanto trapelato, i responsabili del fuorionda sarebbero due giovani stagisti, ironicamente definiti “ultrà” per la loro reazione euforica. Ferri li avrebbe allontanati dalla redazione, diffondendo anche una circolare interna dai toni duri in cui ha ricordato la necessità di mantenere equilibrio, decoro e rispetto verso tutti i club.