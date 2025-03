Un ex campione di pugilato, Musa Abdraim, è diventato un eroe nell’aeroporto di Almaty, Kazakistan, salvando una giovane donna da un uomo armato di coltello. L’aggressore aveva sequestrato una guardia di sicurezza di 21 anni, Botagoz Mukhtarova, minacciando di far esplodere l’aeroporto. Abdraim si è offerto volontario per prendere il posto della donna terrorizzata.

Approfittando di una distrazione, Abdraim ha disarmato l’aggressore a mani nude, innescando una colluttazione. Con l’aiuto della polizia, l’uomo è stato infine immobilizzato. Il coraggio dell’ex pugile ha evitato una potenziale tragedia.