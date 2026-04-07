Il First World Hotel & Plaza, in Malesia, è l’hotel più grande del mondo per numero di camere, oltre 7.300 dopo l’espansione del 2015.

Situato nel complesso turistico di Genting Highlands, a nord di Kuala Lumpur, attira milioni di visitatori ogni anno.

Nonostante le sole tre stelle, registra tassi di occupazione altissimi, spesso vicino al tutto esaurito.

Il successo si basa su prezzi accessibili, posizione strategica tra parchi e casinò e gestione efficiente dei flussi di ospiti.