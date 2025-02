Nella cittadina britannica di Godstone, a seguito della rottura di una conduttura dell’acqua, si è aperta un’enorme voragine profonda 20 metri nel mezzo di una strada. La zona è stata evacuata e la via è stata chiusa. Il numero degli edifici che sono fatti sgombrare non è altissimo. In tutta la zona è stata però tolta la fornitura dell’acqua.

Godstone fa parte della contea inglese di Surrey. La strada chiusa è la Godstone High Street tra Oxted Road e Bletchingley Road.