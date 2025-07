Domenica pomeriggio, la spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, una delle località più amate della Sardegna, è stata travolta da un incendio di probabile origine dolosa. Il rogo è divampato improvvisamente nella vegetazione alle spalle della spiaggia, alimentato dal vento e dalla fitta macchia mediterranea. In pochissimo tempo, le fiamme si sono propagate rapidamente, accerchiando l’arenile e bloccando ogni via di fuga.

La situazione è diventata drammatica: centinaia di bagnanti, colti di sorpresa, sono stati costretti a rifugiarsi in mare per mettersi in salvo. L’intervento tempestivo della Guardia costiera di Cagliari ha permesso di evitare una tragedia: 102 persone, tra cui 12 bambini e una donna incinta al sesto mese, sono state evacuate via mare grazie ai gommoni, trasportate al porto e poi assistite dal personale sanitario del 118.

Il fuoco ha raggiunto anche il parcheggio, devastando la maggior parte delle auto lasciate dai turisti. Mentre alcuni tentavano di salvare i propri veicoli, molti altri si sono limitati a fuggire, lasciando tutto dietro di sé. La spiaggia, in pochi minuti, si è trasformata in uno scenario apocalittico.

Danni enormi e indagini in corso

Nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, domare l’incendio si è rivelato estremamente difficile. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Cagliari, San Vito e dalla sede stagionale di Castiadas, oltre a elicotteri e canadair. Anche gli agenti del corpo forestale e della vigilanza ambientale delle stazioni locali hanno partecipato senza sosta alle operazioni.

Il bilancio, ancora provvisorio, parla di decine di ettari di macchia mediterranea andati in fumo, un disastro ambientale che lascia sgomenti. Le indagini sono in corso, ma il sospetto di un’origine dolosa è sempre più concreto. “I responsabili devono essere puniti severamente per il danno incalcolabile che stanno provocando alla nostra amata isola — ha dichiarato Giuseppe Frau, vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna —. Quanto sta accadendo a Villasimius, e in altre parti della Sardegna, ha del criminale”.