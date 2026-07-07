Nel Vieux-Port di Marsiglia, in Francia, nelle scorse ore è divampato un vasto incendio che ha coinvolto alcune imbarcazioni: in particolare, lo yacht a motore Azimut Forty Two, lungo 25,2 metri, è quella che ha subito i maggiori danni e dopo essere stata avvolta dalle fiamme è affondata. Ancora da accertare le cause dell’incendio, che potrebbe essere partito da un’imbarcazione a motore di lunghezza inferiore ai 24 metri, propagandosi rapidamente ad altri yacht ormeggiati tra cui l’Azimut Forty Two, che appartiene alla serie Magellano 25M RPH composta da 29 unità. Sul posto è intervenuto immediatamente il corpo antincendio della Marina francese, che ha schierato 150 vigili del fuoco e 37 mezzi. Nel rogo sono rimaste ferite sei persone con ustioni lievi.