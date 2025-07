Al Tomorrowland, popolare festival di musica elettronica che si svolge ogni anno a Boom, in Belgio, è scoppiato un incendio a pochi giorni dall’inizio dell’evento. L’incendio, che ha gravemente danneggiato il palco principale del festival, non ha provocato feriti. Le cause del rogo risultano ancora poco chiare. Tra le ipotesi c’è quella di un cortocircuito, così come quella delle fiamme divampate tra i fuochi d’artificio vicino alla struttura.

Il video dell’incendio

“A causa di un grave incidente e di un incendio al Tomorrowland, il nostro amato palco principale è stato gravemente danneggiato“, hanno scritto gli organizzatori sul sito web dell’evento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, mentre le fiamme hanno avvolto il palco generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, come si vede in diversi video pubblicati sui social.

“Possiamo annunciare che il DreamVille (campeggio) aprirà giovedì 17 luglio come previsto e sarà pronto per tutti i visitatori. Tutte le attività del Global Journey a Bruxelles e Anversa si svolgeranno come previsto. Siamo concentrati sulla ricerca di soluzioni per il weekend del festival (venerdì, sabato e domenica). Ulteriori aggiornamenti e informazioni dettagliate saranno comunicati il prima possibile”, si legge in un comunicato dell’organizzazione sui social. Il festival, a cui parteciperanno 400mila persone, inizierà comunque venerdì come previsto, mentre ai residenti della zona è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse.