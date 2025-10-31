Attimi di paura a Roma, nel quartiere Tor Pignattara, dove un autobus della linea 557 è stato completamente distrutto dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, la scintilla che ha innescato l’incendio sarebbe partita da un monopattino elettrico trasportato a bordo da un passeggero, nonostante il divieto assoluto imposto da Atac. Il rogo è divampato in piazza Cardinali, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. L’autista, accortosi del fumo, ha fatto scendere rapidamente tutti gli occupanti, evitando conseguenze più gravi.

Le fiamme dal monopattino e il rogo del bus

Il monopattino elettrico, probabilmente a causa di un malfunzionamento del motore o della batteria al litio, ha iniziato a emettere fumo e poi a prendere fuoco. Le fiamme si sono propagate in pochi secondi all’interno del bus, alimentate dal materiale plastico dei sedili e delle rifiniture. L’incendio si è poi esteso anche all’esterno, danneggiando alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente riuscendo a domare le fiamme, mentre la zona è stata transennata e il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Atac ha subito avviato un’indagine interna per chiarire la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità.

La nota di Atac e il divieto sui mezzi elettrici

Dopo l’incidente, l’azienda dei trasporti capitolini ha diffuso un memo ufficiale per ribadire le regole in vigore: “Atac ricorda che è severamente vietato trasportare mezzi di trazione elettrica a bordo dei mezzi pubblici, sia di superficie che in metropolitana”, si legge nella nota.

L’azienda ha inoltre invitato gli utenti alla collaborazione: “L’azienda invita i cittadini a segnalare al personale Atac eventuali violazioni di questa normativa, a tutela delle persone e dei veicoli che sono un bene pubblico”.