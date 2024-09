Il video dell’incidente a Lido di Camaiore, auto a tutta velocità travolge e uccide due ragazze

Le telecamere di sorveglianza a Lido di Camaiore hanno ripreso il momento dell’incidente dove sono morte due giovani ragazze tedesche. L’auto, guidata da una 44enne brasiliana, ha travolto e ucciso prima due turiste e falciato altre persone.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes – che probabilmente viaggiava sugli ottanta chilometri orari – ha bucato il semaforo rosso centrando e uccidendo due turiste tedesche di 18 e 19 anni che si trovavano all’incrocio di via Italica e via Roma a Lido di Camaiore. Poi la macchina ha proseguito per altri cinquanta metri, bucando un altro semaforo rosso e investendo altri cinque pedoni, tutti giovani. A quel punto la Mercedes ha urtato contro due macchine e si è fermata all’altezza dell’hotel Sirio, sul viale parallelo al lungomare: qui, la conducente è uscita dalla sua auto assieme a una passeggera fino all’arrivo delle forze dell’ordine.