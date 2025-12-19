Tragedia negli Stati Uniti, dove un aereo privato è precipitato giovedì 18 dicembre presso l’aeroporto regionale di Statesville, intorno alle 10:15 del mattino, ora locale. L’incidente non ha lasciato scampo agli occupanti del velivolo: le autorità hanno confermato la morte di sei persone. Alcuni automobilisti in transito nelle vicinanze hanno ripreso le drammatiche fasi successive allo schianto, mostrando una grande palla di fuoco levarsi dall’area dell’impatto.



Dai registri aziendali è emerso che l’aereo era di proprietà di Greg Biffle, ex pilota della NASCAR. Poco dopo la diffusione della notizia, Garrett Mitchell, pilota NASCAR e amico di lunga data di Biffle, ha confermato sui social che a bordo del velivolo si trovavano Biffle, la moglie Christina e i loro due figli, Emma e Ryder. Mitchell ha espresso profondo dolore per la perdita, sottolineando come la famiglia fosse diretta a trascorrere del tempo insieme a lui. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente.