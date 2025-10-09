Un incidente ma fortunatamente senza feriti è avvenuto sulla strada provinciale tra Monopoli e Conversano, in Puglia. Una supercar dal valore stimato di circa 12 milioni di euro, uno dei soli 25 esemplari esistenti al mondo, ha perso aderenza sull’asfalto bagnato ed è finita contro un furgone Renault Kangoo. L’impatto ha provocato danni per decine di migliaia di euro e un forte spavento tra i presenti.

Secondo le prime informazioni, l’auto apparterrebbe alla collezione privata di Horacio Pagani, in zona per partecipare a una sfilata di auto di lusso a Polignano a Mare. Le autorità stanno ancora accertando le cause precise del testacoda, ma le condizioni meteorologiche avverse sembrano aver avuto un ruolo determinante.