È morto a 55 anni Vince Zampella, figura centrale dell’industria videoludica mondiale e mente dietro franchise di enorme successo come Call of Duty, Titanfall e Star Wars Jedi. L’incidente è avvenuto in California, dove la Ferrari su cui viaggiava è uscita di strada per poi schiantarsi contro una barriera di cemento. In seguito all’impatto, l’auto ha preso fuoco: Zampella è rimasto intrappolato nell’abitacolo ed è morto sul colpo. Un altro passeggero, sbalzato fuori dal veicolo, è deceduto successivamente in ospedale.

Le autorità stanno ancora chiarendo la dinamica dell’incidente e non è stato stabilito se Zampella fosse alla guida o seduto sul lato del passeggero. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause dello schianto. Co-fondatore di Respawn Entertainment e storico Ceo di Infinity Ward, Zampella ha contribuito a ridefinire il genere degli sparatutto. Negli ultimi anni aveva assunto anche la guida creativa del franchise Battlefield, lasciando un’eredità profonda e duratura nel mondo dei videogiochi.