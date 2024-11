Il tanto atteso incontro-esibizione tra Mike Tyson e Jake Paul si è concluso con la vittoria, ai punti e con verdetto unanime, del giovane youtuber e influencer contro il leggendario “Iron” Mike. Nonostante siano trascorsi quasi 20 anni dall’ultima volta che Tyson è salito su un ring, il campione 58enne ha voluto dimostrare che il suo spirito combattivo è ancora vivo. Tuttavia, il peso dell’età si è fatto sentire contro il 27enne Paul. L’evento, tenutosi all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, ha attirato circa 80mila spettatori, ma molti appassionati nel mondo hanno segnalato problemi di trasmissione su Netflix, rendendo difficile seguire l’incontro.

Uno show nello show

L’ingresso di Jake Paul ha già segnato l’inizio del confronto. Tra il tifo esplosivo del pubblico, Paul è entrato sulle note di In the Air Tonight di Phil Collins, a bordo di un’auto scoperta, accompagnato da un piccione bianco in gabbia. Un’evidente provocazione a Tyson, noto per la sua passione per i piccioni fin da ragazzo. Questo tocco scenografico ha anticipato un match che, pur essendo un’esibizione, ha avuto momenti di vero agonismo.

L’incontro: una sfida intensa

Il match è iniziato con Tyson che, già dal primo round, ha dimostrato la sua aggressività, mettendo Paul alle corde. Il giovane avversario, però, non si è lasciato intimorire e ha risposto con determinazione. I primi minuti hanno scaldato gli spettatori, che hanno accompagnato il loro idolo con cori di “Iron, Iron, Iron”. Nel secondo round, Tyson ha continuato a dominare con colpi precisi e potenti, ma dalla terza ripresa la stanchezza ha iniziato a rallentarlo.

Jake Paul, invece, ha mostrato una crescente energia, approfittando della situazione per colpire Tyson con combinazioni sempre più incisive. Nel quinto e sesto round, l’ex campione del mondo ha perso lucidità, lasciando l’iniziativa al giovane pugile. Nonostante qualche colpo sorprendente di Tyson, l’ultimo round ha visto entrambi i combattenti scambiarsi colpi senza risparmiarsi, ma con l’ex campione più concentrato a contenere i danni.

Un finale memorabile

Al termine dell’ottava ripresa, il verdetto è andato a favore di Jake Paul, che ha dimostrato coraggio e tenacia contro una leggenda del pugilato. Per Tyson, nonostante la sconfitta, è stata un’occasione per mostrare al mondo il cuore di un combattente. Per Paul, invece, questo successo rappresenta un traguardo importante: non solo ha resistito ai colpi di “Iron” Mike, ma ha avuto la meglio, scrivendo un nuovo capitolo della sua carriera.