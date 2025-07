L’influencer sudafricana Michelle Sky Hayward ha condiviso un video che, in poche ore, ha fatto il giro dei social. Nel filmato, la giovane appare sorridente e rilassata mentre si immerge in una distesa di schiuma bianca nei pressi di Città del Capo. Entusiasta, commenta la scena con tono allegro: “Mi sto divertendo così tanto che non sento nemmeno il freddo”.

Le immagini mostrano Michelle mentre gioca con la schiuma, toccandola e perfino ingerendo un piccolo sorso d’acqua. A quel punto, scherzando, aggiunge: “È salata”. Un momento apparentemente spensierato che, tuttavia, ha preso una piega inaspettata. Gli utenti, sotto il video, iniziano a lasciare commenti preoccupati: “Spero che sappia che quella schiuma viene da un tubo di scarico lì vicino”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Sky Hayward (@michelleskyhayward)

La rivelazione e il pericolo nascosto

Nei video successivi, il tono cambia drasticamente. Michelle appare visibilmente scossa, con lo sguardo stravolto e la mano sulla bocca. In sovrimpressione scorrono commenti sempre più espliciti:

“Quella è acqua di fogna!”, “Quella schiuma è fatta di feci”, “Qualcuno le dica che quella è acqua di cacca. ACQUA DI FOGNA!!”

L’influencer, colpita dalla scoperta, si avvicina alla telecamera, attonita, e condivide un post con una didascalia che non lascia dubbi sul suo stato d’animo: “Temo di aver fatto un terribile errore”.

Il video ha suscitato reazioni contrastanti online: tra chi ironizza e chi si preoccupa seriamente. Alcuni utenti sollevano l’allarme su un problema più ampio: la scarsità di controlli ambientali nelle aree balneari. Dal punto di vista sanitario, il contatto con acqua contaminata può causare infezioni gastrointestinali, irritazioni cutanee, congiuntivite e persino malattie più gravi. L’eventuale ingestione, anche minima, di acqua fognaria espone Michelle a seri rischi dovuti alla presenza di batteri e agenti patogeni.