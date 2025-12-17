La spiaggia di Sahel Sorkh, sull’isola iraniana di Hormuz, è ricca di sedimenti di ossido di ferro. La loro presenza, in caso di piogge intense, provoca una cascata color rosso acceso che poi, dalle sovrastanti colline, arriva al mare finendo per colorare anche le rive dell’isola.

L’effetto, già documentato anche in passato, è dovuto all’alta concentrazione di ematite nel suolo e nelle rocce dell’isola. Si tratta di un fenomeno naturale, non provocato dunque dall’azione dell’uomo, e che si manifesta dopo piogge intense.