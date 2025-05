Una scena surreale, catturata dalle telecamere di sorveglianza, ha documentato la drammatica fuga di Michael Valentino Teofrasto Cartura, 28 anni, originario di Rivoli, in provincia di Torino. Scalzo e visibilmente scosso, è stato ripreso mentre correva in strada nel cuore del quartiere Soho, a New York, dopo essere riuscito a liberarsi dai fili elettrici con cui era stato legato. Cartura ha fermato un agente del traffico, chiedendo aiuto dopo due settimane di prigionia e torture in un appartamento extralusso trasformato in una casa degli orrori.

La clip dell’incredibile salvataggio è stata trasmessa in esclusiva da NBC 4 e ha acceso i riflettori su un caso che intreccia crimine e finanza digitale.

Cripto-truffa, torture e indagini

Cartura, secondo gli investigatori, è stato vittima di un raggiro collegato al mondo delle criptovalute. Il principale indiziato è John Woeltz, noto come “guru delle cripto”, già arrestato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore è finito in manette anche un secondo complice, William Duplessie, proprietario dell’abitazione dove il giovane era tenuto prigioniero. I due avrebbero sottoposto Cartura a violenze nel tentativo di estorcergli la password del suo portafoglio virtuale, contenente circa 30 milioni di dollari.

Ancora fuori dal carcere, invece, Beatrice Folchi, 24enne di Latina, inizialmente accusata di aver contribuito all’adescamento del ragazzo. La Farnesina ha confermato che Cartura è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero, ma le indagini sono tutt’altro che concluse. Gli inquirenti sospettano che la truffa possa avere coinvolto altri complici o vittime.