Sabato scorso, lo yacht da 22 metri di un imprenditore romano è finito contro la parte rocciosa di Cala Cecata a Ponza. La causa dell’incidente resta ignota e, come spiega la parte iniziale del servizio del Tg1 qui di seguito, che ha ripubblicato il video ripreso da una telecamera di sorveglianza posta in alto, chi è alla guida dello yacht in quel momento non prova né a frenare né a virare l’imbarcazione che, a tutta velocità, finisce contro la scogliera.

Una turista tedesca muore nello scontro tra barche sul Lago di #Como. Uno yacht finisce sugli scogli a #Ponza. Sono gli incidenti in acqua nelle ultime ore. E torna in primo piano il tema della sicurezza sulle nostre acque.#Tg1 Lorenzo Santorelli pic.twitter.com/PPcuc3E8xx — Tg1 (@Tg1Rai) July 13, 2025

I soccorritori accorsi sul posto hanno trovato una persona a poppa insanguinata e visibilmente scossa e due persone finite in acqua dopo l’incidente che hanno rischiato di essere travolte. La Guardia Costiera ha avviato un’indagine per comprendere cosa sia successo.