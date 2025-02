Un video condiviso sulle pagine dell’associazione Io non ho paura del lupo, mostra uno sciacallo dorato che è stato avvistato in Trentino a pochi passi da una fototrappola.

Si tratta di un avvistamento che conferma la presenza di questo carnivoro originario dell’Europa sud-orientale in questa parte d’Italia. L’animale sta dimostrando la sua sorprendente capacità di adattamento.

Spiega l’associazione: “La convivenza dello sciacallo dorato con altri carnivori, come il lupo e la volpe, apre scenari ecologici interessanti. Come si divideranno il territorio e le risorse? Gli sciacalli, che tendono a evitare i lupi e a competere maggiormente con le volpi, potrebbero trovare nicchie ecologiche complementari o entrare in competizione diretta per alcune risorse. Inoltre, il monitoraggio delle interazioni con l’uomo sarà cruciale per garantire una convivenza sostenibile”.

L’associazione Io non ho paura del lupo spiega ancora: “Il tempo, speriamo, ci aiuterà a rispondere a queste domande e a conoscere meglio un animale ancora poco noto ma sempre più protagonista della nostra fauna. Lo sciacallo dorato rappresenta un simbolo dell’adattabilità della natura, ricordandoci quanto sia dinamico e complesso il nostro patrimonio faunistico”.