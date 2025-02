Uno sciatore iraniano impegnato in un fuoripista è stato travolto da una valanga che si è staccata dal fianco di un pendio. L’uomo fortunatamente non è rimasto ferito ed è riuscito a liberarsi in poco tempo. L’intera scena è stata documentata dalla telecamera che l’uomo aveva sul casco.

Il fatto è avvenuto nel resort del Monte Palandoken, nei pressi di Erzurum nella Turchia orientale. Lo sportivo, non appena si è reso conto dello scampato pericolo si è messo a gridare dalla gioia.