Il giovane sciatore austriaco Lenz Hauser, 19 anni, è stato protagonista di un incidente spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Durante le qualificazioni per una gara FIS sulla pista Reiteralm, in Austria, Hauser ha perso il controllo in curva ed è stato catapultato fuori dal tracciato.

La caduta da diversi metri lo ha fatto impattare violentemente sulla neve e sulla rete di protezione, sfiorando gli alberi. Miracolosamente, l’atleta ha riportato solo lievi escoriazioni, uscendo praticamente illeso da quello che poteva essere un incidente molto più grave.