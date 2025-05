Durante il Question Time, atteso da quasi un anno e mezzo, in Senato è andato in scena l’acceso botta e risposta tra Giorgia Meloni e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L’ex premier, a nome del suo gruppo, ha rivolto un quesito su più punti: dalla posizione sull’internazionalizzazione del governo, alle riforme costituzionali promesse, fino al sistema delle preferenze. Renzi ha poi concluso il suo intervento dichiarando che la Meloni ha cambiato idea riguardo a ogni argomento, definendola infine “campionessa di incoerenza”.

Scontro Renzi-Meloni al Senato

La premier ha poi preso la parola con tono sarcastico: “Sinceramente mi è sfuggita la domanda”, affermando di aver “ereditato una situazioncina un tantino compromessa”. Intervenuta sul premierato, Meloni ha dichiarato: “La considero ancora la madre di tutte le riforme ma non dipende da me ma dal Parlamento. Sicuramente la maggioranza è intenzionata a procedere spedita, così come sulla riforma della giustizia”.

Dopo aver affermato di essere favorevole alle preferenze, la premier ha concluso il suo intervento-risposta con una stoccata diretta a Renzi e sulle presunte dimissioni in caso di sconfitta al referendum: “Lo farei anche volentieri, ma non farei mai niente che abbia già fatto lei”. Nei minuti successivi, il leader di Italia Viva ha replicato: “Ce ne siamo accorti che non sta facendo la stesse cose che ho fatto io”. Renzi ha citato, per esempio, il piano Industria 4.0, mentre in Aula il vociare dei senatori di maggioranza, tra cui qualcuno che gli ha perfino urlato, ha ripetutamente interrotto le sue parole. Renzi ha poi concluso accusando Meloni di aver cambiato idea anche sulla questione Russia, affermando: “Tra lei e Putin io sono patriota vero”.