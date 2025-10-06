Domenica 5 ottobre, durante la puntata di Omnibus, il talk di La7, si è consumato un acceso scontro verbale tra il conduttore Luca Telese e l’opinionista Daniele Capezzone. La miccia si è accesa durante il collegamento con l’eurodeputata di Alleanza Verdi–Sinistra, Benedetta Scuderi, di ritorno dalla missione della Global Sumud Flotilla. Capezzone ha accusato la spedizione e la stessa Scuderi di essere “al soldo di Hamas”, suscitando l’indignazione di Telese. Il giornalista ha reagito duramente, definendo Capezzone “propagandista di bugie” e minacciando di abbandonare la trasmissione.

Alle accuse sarcastiche dell’ex deputato – “Vai con Hamas” – è seguita la replica furiosa di Telese: “Stai buono, buffone”. La discussione è degenerata fino all’insulto di Capezzone, che ha gridato “Fascista rosso!”, spingendo il conduttore a lasciare lo studio.