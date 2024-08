Il video dello scontro tra superyacht nel Golfo di Napoli: uno è il “Venus” che fu di Steve Jobs

Lo scorso 22 luglio, all’interno del Golfo di Napoli vi è stato uno scontro tra due yacht di lusso. Il Venus, il superyacht di 78 metri un tempo di proprietà di Steve Jobs e oggi della moglie Laurene si è scontrato contro il Lady Moura, un’imbarcazione lunga 105 metri e di proprietà del milionario messicano Ricardo Salinas. Ed è stato proprio Salinas a rendere noto l’accaduto postando sui social il video che immortala l’incidente.

Lo yacht che fu di Steve Jobs si scontro con un altro superyacht

Nel filmato si vede la prua del Venus che si avvicina pericolosamente al fianco del Lady Moura. Gli ospiti a bordo fischiano e urlano per richiamare l'attenzione dell'altro equipaggio ma non c'è niente da fare: la punta del Venus finisce per scontrarsi con il Lady Moura. Anche perché, a giudicare dal video, la barca di Steve Jobs sembra senza nessuno a bordo.

“Comprate tanti Apple per riparare il danno”

Dal video, l’imbarcazione dell’ex ad di Apple sembra deserta. Salinas, nella didascalia al post ha scritto: “Vorrei sapere cosa stavano facendo il capitano e l’equipaggio quando non hanno visto davanti a loro uno yacht delle dimensioni del mio. La cosa buona è che si è verificato solo un graffio, ma è un grosso graffio che costerà molto riparare”. Alla fine il milionario Solinas ci scherza su, invitando a comprare prodotti Apple per aiutare il proprietario del Venus a ripagare il danno.