Il video dello scontro tra un mega yacht da 127 milioni di dollari e una barca

Lo scontro avvenuto nella baia di Bodrum, in Turchia, tra il mega yacht Lürssen Ice e l’imbarcazione A.May ha catturato l’attenzione dei media e dei social per la sua spettacolarità e gravità. L’incidente ha visto confrontarsi due enormi yacht, con l’Ice, lungo 90 metri e valutato 127 milioni di dollari, che ha avuto la meglio sul più piccolo A.May. Nonostante la gravità dell’incidente, non sono stati riportati feriti. Tuttavia, il danno all’A.May sarà sicuramente significativo e richiederà interventi di riparazione estesi. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente per determinare eventuali responsabilità e prevenire simili incidenti in futuro.

Le immagini dell’incidente, riprese sia dai passeggeri a bordo dell’A.May sia da spettatori esterni, mostrano la drammaticità dello scontro. I video virali sui social evidenziano l’impatto violento, con l’Ice che sperona lo scafo dell’A.May. Il boato dello scontro è stato avvertito anche sulla riva, ma fortunatamente non ci sono stati feriti tra i passeggeri delle imbarcazioni.

Le imbarcazioni coinvolte

Il Lürssen Ice è un mega yacht di 90 metri, di proprietà dell’oligarca russo Suleiman Kerimov, noto azionista di Gazprom. L’Ice è uno yacht imponente e di alto valore, progettato per offrire lusso e prestazioni eccezionali in mare. L’A.May è una barca di dimensioni notevoli, ma più piccola rispetto all’Ice. Il danno subito durante l’incidente ha richiesto il trasporto dell’A.May in cantiere per le necessarie riparazioni.