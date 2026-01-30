Mattinata di paura a Borgo Mantovano lo scorso 27 gennaio, dove un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri con accuse pesanti: atti persecutori aggravati, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Vittima della vicenda una donna di 27 anni, residente a Borgocarbonara, che stava semplicemente accompagnando la figlia di due anni all’asilo nido.

La donna si è accorta di essere seguita in auto da quello che sarebbe un vicino di casa, con cui in passato ci sarebbero già stati problemi. In pochi minuti la situazione è degenerata: quello che sembrava un pedinamento si è trasformato in un inseguimento pericoloso, culminato in uno speronamento tra i veicoli. Momenti di forte tensione, aggravati dalla presenza della bambina a bordo.

In preda alla paura, la 27enne è riuscita a telefonare al marito, spiegando quanto stava accadendo. L’uomo si è messo subito in macchina per raggiungerla e, nel frattempo, ha iniziato a filmare la scena con il cellulare, documentando sia l’inseguimento sia l’urto tra le auto, mentre contattava le forze dell’ordine.

Le immagini e la segnalazione hanno permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente. Il giovane è stato bloccato e arrestato. Ora dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria, mentre restano da chiarire tutti i precedenti e i motivi alla base del comportamento persecutorio.