Momenti di forte apprensione sul lungomare di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice. I due primi cittadini sono stati investiti da un’onda anomala mentre si trovavano sulla costa per documentare i danni causati dal violento maltempo che nelle ultime ore ha colpito la fascia jonica della Sicilia, interessata dagli effetti del ciclone Harry.

I sindaci stavano realizzando una diretta Facebook proprio per mostrare le conseguenze delle mareggiate e sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle condizioni meteo estreme, quando un’onda improvvisa li ha travolti. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze fisiche, ma ha evidenziato ancora una volta la pericolosità della situazione lungo i litorali.

Il video dell’accaduto è stato successivamente pubblicato sulla pagina Facebook di Cateno De Luca, accompagnato da un messaggio chiaro e diretto rivolto ai cittadini. “Non fate quello che abbiamo fatto noi”, ha scritto il sindaco di Taormina. “State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”.

Un appello che rafforza l’invito delle autorità a rispettare le ordinanze e a evitare comportamenti rischiosi durante l’emergenza.